انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار السعودية.. حقيقة سماع انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشر اليوم في أخبار السعودية خبر عن سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض، وقد حدث انفجار مشابه لهذا الحادث منذ ثلاثة أيام وأوضحت وسائل الإعلام السعودية وقتها أن هذا الصوت ناتج عن اعتراض القوات السعودية الجوية لصاروخ أو طائرة تابعة للحويثيين في اليمن المجاورة. فيما نفي الحويثيين مسئوليتهم عن شن هذا الهجوم.

وقد أوضحت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الصوت الضخم ناتج أيضًا عن اعتراض قوات الدفاع الجوي لهدفا في سماء العاصمة السعودية ولم ترد أي تقارير آخري حتي الآن.

أخبار السعودية مؤخراً

– في يوم 14 من ديسمبر 2020 في تام الساعة 12 وأربعون دقيقة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تعرضت ناقلة نفط كانت تفرغ شحنتها في ميناء جدة السعودي إلى ضربة من مصدر مازال مجهول حتى الآن أدى إلى اندلاع حريق هائل، وكانت اسم السفينة بي دبليو راين تحمل العمل السنغافوري، وأوضحت المملكة العربية السعودية أن الانفجار كان باستخدام قارب ممتلئ بالمواد المتفجرة وأنه هجوم إرهابي.

– وفي يوم 21 من أبريل لعام 2019 في تمام الساعة 9 وخمسون دقيقة تصدت القوات السعودية لمحاولة إرهابية من قبل خلية تابعة لجماعة داعش للهجوم على مبنى المباحث العامة في الزلفي ولكنها بائت بالفشل، كان عددهم أربعة إرهابيين وانتهت المحاولة بمقتلهم جميعا.

– تفجيرات متكررة بالعاصمة السعودية الرياض بتاريخ أبريل 2004 ميلاديا نوفمبر 2003 ميلاديا، مايو 2003 ميلاديا، حيث أعلنت تنظيم القاعدة مسئوليتها عنها وأنها كانت تستهدف مجمعات سكنية يقيم بها أجانب أمريكيين وأوروبيين. وقد أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراتها من قبل وقوع هذه الحوادث بقرب وقوع أعمال إرهابية تستهدف مواطنيها المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وحرصت القوات السعودية على الإعلان عن قوائم المطلوبين أمنيا للحفاظ على الأمن الوطني.

هذا وأدان ولي العهد السعودي الملك عبد الله هذه الأعمال ووصفها بأعمال الوحوش وتعهد بتدمير الجماعات المتسببة في هذه الأعمال، وبالفعل بدأت الحكومة السعودية بحملة شديدة للقضاء على التمرد والقبض على الإرهابيين المشتبه بهم.

حفظ الله المملكة العربية السعودية وشعبها وأمنها.