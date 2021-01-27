مبادرة مستقبل الاستثمار والنهضة الاقتصادية الجديدة وأحدث التطورات

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محمد سياف - ابو ظبي - مباردة مستقبل الاستثمار فمن قلب الصحراء يعاد تشكيل مستقبل الاستمارات العالمي حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار لخير الإنسانية بمشاركة خبراء ورياديين في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي, وتكون هذه الفاعليات برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويرئسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

-انطلقت الفاعلية الأولي لهذه المبادرة في أكتوبر لعام 2017 ميلاديا، لتشمل تحديات جديدة، وطموحات جديدة، وحلول جديدة، عملة جديدة، واكتشافات جديدة، حدود جديدة، وأيضًا رؤية جديدة لعالم جديد يدعو إلى اقتصاد جديد.

-وفي يوم أكتوبر لعام 2018 انطلقت المرحلة الثانية لفاعليات المبادرة وكانت تتركز على ثلاث محاور وهي:

الاستثمار في التحول الرقمي

التقنية كمصدر للفرص

تطوير القدرات البشرية

وقد تم طرح هذه المحاور الرئيسية من خلال أكثر من أربعين جلسة وحلقات نقاشية وورش عمل في مجالات الطاقة والمواهب والمبادئ والترفيه والمال إضافة إلى الاستكشافات والمدن والذكاء والتواصل والحياة.

-الفاعلية الثالثة للمبادرة عام 2019 ميلاديا, فلدينا غدا نسعى لكشف خباياه ونعمل بكل قوة لابتكاره بسرعة الخيال وندفع الاستثمار ليثمر، والتحدي للوصول للقمة لتحويل الآلات لإبداعات والأحلام لإنجازات تفوق وتتخطي التوقعات.

-الفاعلية الرابعة للمبادرة 2021

فمنذ أن انطلقت النسخة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار أضاءت العاصمة الرياض شعلة أمل لمستقبل أفضل وعالم أفضل برؤية أشمل تتجاوز بها التحديات وتحقق عبرها الطموحات لتقدم للبشرية أجمع مستقبلا مشرقا.

تفاصيل افتتاح النسخة الرابعة لمؤتمر المبادرة

حيث أفتتح اليوم الموافق 27 من يناير لعام 2021 ميلاديا الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة الرابعة للمبادرة تحت شعار النهضة الاقتصادية الجديدة بمشاركة أكثر من 140 متحدثا بارزا، والذي ينعقد في عدة مدن حول العالم ليجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة الكورونا فيروس الكوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

جوهر النهضة الاقتصادية الجديدة

تتركز هذه المبادرة على أن كل ناحية من نواحي الحياة على وشك أن تصبح أفضل، والصناعات سيعاد تخيلها بنماذج عمل جديدة، العالم يدخل في مرحلة إعادة تشكيل وهذا هو جوهر النهضة الاقتصادية الجديدة وإعادة اكتشاف الطريق نحو الاستدامة، التوجيه نحو تأثير إيجابي ومستدام علي الإنسانية.

مدن كبرى تحتضن النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

سيقام المؤتمر في الرياض من 27-28 يناير بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في 5 مدن كبرى على مدار خريطة العالم وهم الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عن طريق البث المباشر وهي تعتبر من أكثر المدن تأثيرا حول العالم، ويشارك فيه أكثر من 140 متحدث عالميا من قطاعات الطاقة والتمويل والرعاية الصحية والتعليم وغيرهم لمناقشة مرحلة ما بعد فيروس الكورونا.

ومما لا شك إليه فيه أن هذه الفاعليات ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة جميع الحاضرين من حول العالم.

بعض فاعليات وجلسات المبادرة

-صندوق الاستثمارات العامة عراب المبادرة فسيكون ممثل بمحافظه الأستاذ ياسر الرميان الذي سيناقشه مع أسماء عالمية مثل ديفيد سوليون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك جولدساكس، وتوماس جوتستاين الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سرفيس لكيفية الاستفادة من الجائحة وبناء مستقبل الاستثمار.

-وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان سيشارك في جلسة حول الاستثمارات في قطاع الطاقة برفقة باتغيق بايونيه الرئيس لشركة توتال. وغيرهم