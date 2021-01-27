”الصحة العالمية”: عدد الوفيات بكورونا في الأمريكتين وصل إلى نحو مليون شخص 

أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكيتين كاريسا إتيينه، أن حوالي مليون شخص في أمريكا الشمالية والجنوبية توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وحذرت إتيينه من أن نحو 80 بالمئة من وحدات العناية المركزة في بعض الولايات الأمريكية تستخدم لعلاج المصابين بكورونا، وأن تلك المعدلات مماثلة لنظيرتها في الكثير من الولايات في المكسيك.
وقالت إن وضع المستشفيات في البرازيل مقلق بشكل خاص، إذ أن ثلاثة أرباع أسرّة وحدات العناية المركزة ممتلئة بالفعل في الكثير من الولايات هناك.
ولفتت إلى أن الضغوط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تتزايد في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
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