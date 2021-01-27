أعلنت فرنسا عن تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات بالفيروس منذ 18 نوفمبر الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 350 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 74456، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3106859.
وكانت فرنسا قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 22086 إصابة بالفيروس.
وكان وزير الصحة الفرنسية أوليفييه فيران أعلن في 24 يناير الحالي، عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المفروض نتائج ملموسة في خفض معدل الإصابات اليومية بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.