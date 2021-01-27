في يوم.. سوريا تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 13823. واعلنت وزارة الصحة عن تعافي 75 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7260 حالة. كما سجلت الصحة السورية خلال الساعات الماضية وفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 900حالة وفاة. وتوزع الإصابات المسجلة لليوم الأربعاء ما بين 22 في طرطوس و10 في اللاذقية و10 في دمشق و7 في حمص و6 في السويداء و6 في حلب.

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