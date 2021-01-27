بين الحياة والموت.. نقل أغنى رجل في المكسيك إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

أعلن أرتورو إلياس، المتحدث باسم الملياردير المكسيكي، كارلوس سليم، الذي يعتبر أغنى شخص في المكسيك، أن الأخير تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف إلياس: "إنه في المستشفى لإجراء تحاليل والمراقبة.. إنه بحالة جيدة".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن سليم الذي تغطي استثماراته قطاع الاتصالات في المكسيك، يتلقى العلاج في المعهد الوطني للتغذية، وهو مركز للصحة العامة في مدينة مكسيكو.
ويعتبر سليم أغنى رجل في المكسيك، وتتحكم عائلته في شركة "أمريكا موفيل"، التي تعتبر أكبر مشغل شبكة اتصالات وخدمات الانترنت وخطوط الهاتف في المكسيك.
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