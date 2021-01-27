وفاة مريض كورونا على باب المستشفى.. ووزير الصحة اللبناني يفتح تحقيقا عاجلا

أصدر وزير الصحة العامة اللبنانية، الدكتور حمد حسن قرارا بفتح تحقيق عاجل فيما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز - الحدث استقباله وذلك بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي للوزير.

وبحسب موقع لبنان 24 فإن قرار وزير الصحة اللبناني شدد على ضرورة الفسخ الفوري للعقد الموقع مع المستشفى.

كما تضمن القرار أيضا إحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء؛ في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة، أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني.

وكان الإعلامي جو معلوف نشر عبر صفحته عبر تويتر، تغريدة جاء فيها:نقل الصليب الأحمر البارحة مريض كورونا في عقده السادس بحالة الإنعاش إلى مستشفى السان تريز ورغم حالته الحرجة رفضت المستشفى استقباله بحجة انها لم تفتتح بعد قسم الكورونا، فبقي مسعفوا الصليب الأحمر خارج المستشفى وابوابها مغلقة يحاولون انعاشه لمدة ساعتين دون مساعدة من أي طبيب أو أفراد الطاقم الطبي وبعد محاولاتهم المتكررة لانعاش قلبه على أبواب المستشفى ولمدة ساعتين نقل إلى مستشفى السان جورج ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.