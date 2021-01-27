تصريح قوي من السودان عن مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، على الموقف الواضح لبلاده بشأن قضية سد النهضة.

وقال في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية: "لدينا موقف واضح بشأن قضية سد النهضة ويجب أن تكون هناك اتفاقية ملزمة عمادها الملء والتشغيل".

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد أكد أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة علي المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وأضاف: "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع".

وأوضح أن "مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".