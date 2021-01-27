أمريكا تحسم موقفها من العودة للاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبحث مع حلفائها اتفاقا أطول مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أكد أنه في حال عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة نفسها.
وأضاف: "إيران لا تمتثل حاليًا للاتفاق النووي وعودتها ستتطلب وقتًا".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن إدارة بايدن تدعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وتعتزم البناء عليها مستقبلا.
من ناحية أخرى، أشار بلينكن إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستحدد مستقبل العالم، مضيفًا: "نأمل في التعاون مع الصين لمواجهة الاحتباس الحراري".
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