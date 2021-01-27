أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء ، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الصحة البحرينية ان الحالات توزعت مابين 190 حالة لعمالة وافدة، و233 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج. كما تم إجراء 12287 فحصا مخبريا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. فيما رصدت الصحة البحرينية تعافي 331 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 97337. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة حالة بفيروس كورونا لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 371 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 427 إصابة بكورونا وحالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.