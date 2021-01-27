القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس

رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بسبب وجود خطر على حياته.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "هناك خطر فعلي لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
فيما اعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لـ بلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.
كما صرح محاميه مارسيل سيكالدي إلى فرانس برس: "كتب وزير العدل التونسي أنه منذ الثورة، صارت تونس دولة قانون. ذكر رد محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس بأن الطريق لا يزال طويلا لتصير دولة قانون".
وطالبت تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بت فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.
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