وزير الخارجية الأمريكي يتهم الحوثيين باحتلال صنعاء والهجوم على السعودية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثيين في اليمن، احتلت العاصمة صنعاء، وشنت هجمات عدائية على المملكة العربية السعودية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن السعودية قدمت معونات إغاثية كثيرة لليمن، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص واشنطن على توزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب منذ سنوات.

وأوضح بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض بالتعامل مع الصحافة، مضيفًا: "نقيم العديد من الخطوات التي اتخذت في الأيام الاخيرة من إدارة ترامب".

وحول الوضع في روسيا، أعرب بلينكن عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في روسيا، لافتًا إلى أن واشنطن أبدت قلقها الشديد لموسكو من اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وكان مجلس الشيوخ صوت أمس، بأغلبية على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية عقب جلسات استماع عقدت في مجلس الشيوخ للنظر في تعيينه في هذا المنصب.