تحميل لعبة فورت نايت على جميع الاجهزة مجانا بدون فيزا أحدث إصدار 2021

تحميل لعبة فورت نايت منذ إطلاق اللعبة وقد تعد لعبة Fortnite من أشهر ألعاب القتال، وأفضل لعبة قتالية في الآونة الأخيرة، ولأن الناس يأملون ذلك حتى في Google وبسبب النزاعات القضائية بين الشركتين، Apple تم حذف اللعبة نهائيًا من المتجر، يبحث الأشخاص في جميع أنحاء العالم دائمًا عن طريقة مضمونة لتنزيل لعبة “Fortnite”.

تحميل لعبة فورت نايت

بعد أن قامت Google و Apple بإزالة اللعبة من المتجر استمر الكثير من الأشخاص في البحث عن طرق مختلفة لتنزيل اللعبة، ومعظم الطرق التي يستخدمها الأشخاص هي تنزيل اللعبة من خلال موقع Epic Games المسؤول عن تنزيل لعبة Fortnite على أي جهاز كمبيوتر مزود بقدرات ألعاب، وقد تم حظر لعبة فورت نايت في أغسطس الماضي من متجر آب ستور و جوجل بلاي وذلك بسبب تهرب إيبيك غيمز من دفع الضرائب المستحقة التي يقوم بفرضها المتجرين والتي قدرت وقتها ب 30٪ من الأرباح.

خطوات تحميل فورت نايت

تحميل فورت نايت بالخطوات من موقع Epic Games: