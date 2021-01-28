وظائف مكافحة المخدرات للنساء طريقة التقديم وكيفية معرفة النتيجة

وظائف مكافحة المخدرات داخل المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للجميع للالتحاق بمختلف الوظائف المتاحة، وخاصةً للنساء لكل من تجد في نفسها المؤهلات المطلوبة والقدرة والرغبة في الدفاع عن أراضي الوطن، نوضح فيما يلي أهم المؤهلات الواجب توافرها للقبول بوظائف مكافحة المخدرات، والميعاد المحدد لذلك، فعلى جميع المواطنين الراغبين بشغل الوظيفة سرعة التوجه لمكاتب مديريات مكافحة المخدرات الأقرب إليهم لاستيفاء البيانات.

وظائف مكافحة المخدرات

موعد التقديم لوظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر، أتاحت وزارة الداخلية السعودية رابط خاص للتقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية، يبدأ التقديم عبر منصة أبشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر جماد الأخر الحالي، وذلك على مدار اليوم وطوال الأسبوع حتى يوم الخميس الثامن من شهر جماد الأخر الحالي.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة على الأقل، أو ما يعادلها من مؤهلات، مع العلم أن الأفضلية لأصحاب المؤهلات الأعلى من الثانوية العامة إن وجدوا. يجب أن يكون أصل ومنشأ المتقدمة داخل المملكة العربية السعودية، يستثني النساء ذات أصول خارجية في المنشأ نتيجة لقيام الوالد بعمل خارج البلاد يخص مصلحة المملكة. سريان مفعول بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. يعرف عن المتقدمة أنها حسنة السير والسلوك. الصفحة الجنائية المتقدمة خالية من وجود أي أحكام. المتقدمة لائقة بدنيًا بما يتوافق مع اللائحة الطبية. المتقدمة متزوجة من سعودي الجنسية. المتقدمة لم تلتحق من قبل بِمعهد عسكري أو كلية حربية. قدرة المتقدمة على اجتياز الاختبار التأهيلية.

شروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء