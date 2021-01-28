رابط مؤسسة تكافل الخيرية للاستعلام عن موعد صرف تكافل للطلاب لعام 1442

رابط مؤسسة تكافل الخيرية للاستعلام عن موعد صرف تكافل للطلاب لعام 1443، تُعد مؤسسة تكافل الخيربة “takaful” شكل من أشكال برامج الدعم المالي الذي تقدمه المملكة للعديد من الطلبة والطالبات من أجل تخفيف العبء التعليمي، حيثُ تم تخصيص ما يقرب 130 مليون ريال سعودي للمؤسسة وذلك بهدف تقديم الدعم لحوالي 260 ألف طالب وطالبة، أي أن يتراوح مبلغ الدعم لكل طالب وطالبة مابين 500 إلى 800 ريال سعودي وذلك لعام 1442 ، وتُساهم مؤسسة تكافل الخيرية في تَقديم رسوم السنة الدراسية، وتوزيع الكتب والوجبات الغذائية، فمن مَساعي المؤسسة هو إمداد الدعم المادي والمعنوي لجميع الطلبة المشتركة في المؤسسة بهدف نَجاحِهم في التحصيل الداسي.

موعد صرف دعم تكافل الخيرية takaful لعام 1443

من المعروف أن مع بداية كل عام دراسي يتم صرف دعم مؤسسة تكافل الخيرية، ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن موعد صرف دعم تكافل الخيرية من خلال الرقم الموحد الخاص بالمؤسسة وهو 920033951، على أن موعد استقبال الاستفسارات والتساؤلات من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع بدايةً من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

الولوج المباشر للموقع الرسمي للمؤسسة تكافل الخيرية

الضغط على خانة بوابة الطلاب

ثم الإنتقال إلي صفحة تسجيل الدخول

تعبئة خانتي اسم المستخدم /كلمة المرور

تعبئة ما يتطلب من معلومات بشرط صحتها

الضغط على حفظ.

جنسية الطالب/ة سعودي حيثُ يقتصر الدعم على الطلبة السعوديين

إدراج المدرسة تحت مؤسسة كرامة

يحصل الطالب/ة من خدمة التكافل من المدرسة الخاصة به

يلزم تجديد التسجيل مع بداية كل عام

يشترط إلتزام وحضور طالب التكافل في المدارس الحكومية السعودية

يلزم توافر مايثبت استحقاق الطالب/ة تلك الإعانة

يستثني طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وكذلك محو الأمية من تلك الإعانة

يحصل طلبة وطالبات الصف الأول والثانى الثانوى الدعم المتكامل من مؤسسة تكافل الخيرية.

كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل الخيريةشروط الحصول على إعانة تكافل الخيريةقيمة مبلغ دعم تكافل لعام 1443

بعد اجتماع جمع بين وزير التربية والتعليم السعودي ومسئولي مؤسسة تكافل الخيرية تم الوصول إلى زيادة مبلغ الدعم للعام القادم 1443، حيثُ يتقاضى كل طالب مبلغ يتراوح بين 800 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي.