نشر حساب إسرائيل في الخليج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لفتاة إسرائيلية، تغني أغنية "تملي معاك" لـ عمرو دياب.
وكتب حساب إسرائيل في الخليج على تويتر، في تعليق على الفيديو: "الموسيقى جسر يربط بين الثقافات- مواطنة يهودية تغني باللغة العربية بشغف وإحساس".
ويظهر في شريط الفيديو فتاة تتحدث العربية بصعوبة، وتغني أغنية عمرو دياب "تملي معاك".
واعتاد العديد من الفنانين الإسرائيليين على غناء أغاني عمرو دياب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتاة إسرائيلية تغني «تملي معاك» لـ عمرو دياب.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.