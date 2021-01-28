الأسوأ قد يأتي.. 4 أسباب تثير قلق العلماء بشأن متغيرات كورونا

منذ بداية الوباء، تحور فيروس "كوفيد 19" وتغير رمزه الجيني ببطء، حيث ينتشر من شخص لآخر في جميع أنحاء العالم.

في معظم ذلك الوقت، لم تكن الطفرات تهم العلماء.. لا تبدو التغيرات الجينية ذات مغزىً من حيث مدى خطورة الفيروس، فالطفرات طبيعية حتى أن البعض منها يضعف الفيروس.

وبحسب تقرير موقع "فوكس" الأمريكي، فإن الوضع الآن مختلف، فهناك ثلاثة أنواع متغيرة من فيروس كورونا تثير قلقًا خاصًا حول العالم، ولا يمتلك الباحثون نفس المستوى من الأدلة لكل منهم أحدها مفهوم جيدًا أكثر من الآخر، لكن في كل حالة، يرى الباحثون بذرة شيء مقلق.

يوجد B.1.1.7 (نعم، يتم تسمية كل هذه المتغيرات بشكل غير مفهوم). تم اكتشاف هذا المتغير لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر.

ويشك العلماء بشدة في أنه أكثر قابلية للانتقال (أي مُعدٍ) من الإصدارات السابقة من كورونا، وهناك بعض الأدلة الأولية على أنه قد يكون أكثر فتكًا بقليل، ثم هناك زوج من المتغيرات - أحدهما اكتشف في جنوب إفريقيا في أكتوبر، والآخر في البرازيل في ديسمبر - وهما أقل فهمًا، لكن العلماء بدأوا في الشك في أنهم ربما طوروا طرقًا للتهرب من جهاز المناعة البشري، على الأقل قليلًا.

ثم هناك زوج من المتغيرات - أحدهما اكتشف في جنوب إفريقيا في أكتوبر، والآخر في البرازيل في ديسمبر - والعلماء يعرفون عنها بشكل أقل. لكن العلماء بدأوا في الشك في أنهم ربما طوروا طرقًا للتهرب من جهاز المناعة البشري، على الأقل قليلًا.

سؤال معقول قد تطرحه: لماذا الآن؟ لماذا ظهرت هذه المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق في مثل هذا التعاقب السريع؟ حقيقة أن الفيروس يتحور ليست جديدة، بل كان يتحول طوال الوقت.

تقول إيما هودكروفت، عالمة الأوبئة الجزيئية في جامعة برن: "لدينا العديد والعديد من المتغيرات في كورونا منذ فترة طويلة، ويتتبع العلماء هذه الأنواع بطرق مفصلة إلى حد ما منذ صيف عام 2020. الاختلاف الكبير هو أنه، قبل ديسمبر، لم نر حقًا أي متغيرات يبدو أنها تتصرف بشكل مختلف. إن الفيروس نفسه لم يكن يبدو في ذلك الوقت أكثر عدوى، أو أكثر خطورة من أي طريقة ذاتية".

تقدم هودكروفت وغيرها ممن يدرسون تطور الفيروسات بعض الإجابات المتداخلة على السؤال "لماذا الآن؟" لا أحد منهم يشرح تماما ما يحدث لكن التفكير من خلالها يقودنا إلى سؤال آخر، ربما يكون أكثر أهمية: كيف يمكن أن يستمر فيروس كورونا في التطور؟ هل ستظهر المزيد من المتغيرات التي تتحدى معركتنا ضد الفيروس؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للوباء؟

بشكل عام ، حدد الخبراء أربعة أسباب تجعلنا نرى هذه المتغيرات الآن. وكل هذا يتلخص في شيء واحد: التطور.

1: يزداد التنوع الجيني للفيروس بمرور الوقت

أولًا ، من المفيد الحصول على تحديث لكيفية عمل التطور. يتطلب التطور في جوهره شيئين: الفروق الفردية والانتقاء الطبيعي. التطور هو عملية مستمرة. تتراكم الكائنات الحية - كمجموعة - التغيير بمرور الوقت من خلال الطفرات ، وتساعد البيئة في تحديد التغييرات التي تلتصق بالسكان والتي تصبح أقل انتشارًا.

تتحور الفيروسات لأنها تنسخ نفسها بأعداد هائلة باستمرار. إذا كنت تكتب مسودة لشيء ما ملايين المرات على جهاز كمبيوتر، وبسرعة كبيرة، فمن المحتمل أن تقوم ببعض الأخطاء المطبعية. لقد حدث هذا ملايين المرات في جميع أنحاء العالم. كلما طالت مدة تفشي الوباء، زادت فرص تطور الفيروس. قول سارة كوبي ، عالمة الأوبئة التي تدرس التطور الفيروسي في جامعة شيكاغو: "ليس لدينا دليل على أن معدل الطفرات الأساسية يتغير.

2: من الممكن أن يكون الفيروس يتطور استجابة لزيادة مناعة الإنسان

لا يفسر التنوع الجيني المتزايد للفيروس سوى جزء من القصة. الجزء الآخر من القصة: الانتخاب الطبيعي.

توفر بعض التغييرات الجينية للفيروس ميزة، والتي أدت، في بعض الحالات، إلى تفوق هذه المتغيرات على سلالات الفيروس القديمة. تقول كوبي: "بعض هذه البدائل [الجينية] تساعد في الواقع الفيروس على التكاثر بشكل أفضل"، وهو ما يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى المتغيرات التي تصيب نسبة أكبر بشكل متزايد من الناس مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

يحتوي كل من متغير P.1 الموجود في البرازيل ومتغير 501Y.V2 الموجود في جنوب إفريقيا على طفرة تسمى E484K، والتي تغير جزء الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية (وهو أيضًا الجزء الذي يتعرف عليه الجهاز المناعي بسهولة أكبر بعد ذلك. تم تطعيم شخص ما). تقول هودكروفت إن هذه الطفرة "قد تسمح بالعدوى مرة أخرى". بمعنى آخر، من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا أكثر عرضة لهذه المتغيرات (على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد).

تشتبه هودكروفت في أن كلا المتغيرين P.1 و 501Y.V2 ربما تطورت استجابة لمناعة الإنسان. وتؤكد: ما يلي هو في الغالب تخميني في هذه المرحلة.

في بداية الوباء، لم يتعرض أي إنسان لكورونا من قبل. وهذا يعني أن أجهزة المناعة لدى الجميع كانت سيئة بنفس القدر في التعرف على الفيروس. إذا كان هناك متغير كان جيدًا في التهرب من جهاز المناعة البشري ، فلن يكون قد برز إلى الصدارة لأنه لم يكن ليتفوق على نظرائه الفيروسيين.

كما توضح هودكروفت:"حتى لو ظهرت هذه الطفرة [E484K] - وهو ما نعرفه بالفعل، يمكننا أن نرى أنها ظهرت عدة مرات - ربما لم تكن في مكان كانت فيه هذه ميزة". في العديد من الأماكن حول العالم، هناك الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل وطوروا مستوى معينًا من المناعة ضد الفيروس.

حتى الآن ، المتغيرات التي يمكن أن تتجنب الجهاز المناعي لها ميزة. يمكن أن تنمو وتتكرر حيث لا يمكن للمتغيرات الأخرى. ويمكن أن يصبح هذا البديل هو المسيطر بسرعة.

3: انتشر الفيروس حتى الآن وبدأت تحدث أشياء نادرة

كلما طالت مدة الوباء ، زادت فرص حدوث أشياء نادرة - وأحيانًا مترتبة على ذلك.

قد يكون المتغير B.1.1.7 أحد هذه النتائج. يبدو أنه قد اكتسب تغيرات جينية مهمة خلال فترة قصيرة - لدرجة أن العديد من العلماء يشتبهون في أن البديل قد يكون ظهر في شخص يعاني من نقص المناعة.

يوضح هودكروفت أنه في معظم الناس ، يشن الجهاز المناعي هجومًا كاملًا على الفيروس ، ويقضي عليه في غضون أسبوعين. وتقول: 'في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، هناك ديناميكية مختلفة تمامًا'. 'لذلك ، لسبب واحد ، يمكن أن يكون الفيروس فيها لأشهر بدلًا من أسابيع.' يمنح ذلك الفيروس مزيدًا من الوقت للتطور ، لتراكم الطفرات التي قد تجعل من السهل إحباط جهاز المناعة.

يجب أن تحدث أشياء كثيرة حتى يحدث هذا. لا يقتصر الأمر على إصابة الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بالفيروس (والعديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يتوخون الحذر بشكل خاص)، بل يجب أن يكتسب الفيروس طفرات، ومن ثم يتعين على الشخص الذي يعاني من نقص المناعة أن ينشر الفيروس إلى شخص آخر.

تقول هودكروفت: "هذه كلها مثل الحالات فائقة الحدة. ولكن "من خلال الإبقاء على القضايا عالية جدًا، فإنك تزيد من فرصة فوزك بالجائزة الكبرى عاجلًا أم آجلًا ... نستمر في التخلص من الحالات عندما نبقي القضايا مرتفعة جدًا."

4: قد تكون بعض علاجات كورونا قد حفزت بعض التطور

يقول مايكل ووربي، رئيس قسم البيئة والبيولوجيا التطورية في جامعة أريزونا، إن ظهور هذه المتغيرات "قد يكون له علاقة باستخدام بلازما النقاهة".

علاجات بلازما المتعافين هي عمليات نقل بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من كورونا. الفكرة هي أنه إلى جانب نقل الدم، تأتي الأجسام المضادة التي يمكن أن تساعد شخصًا آخر مصابًا بكورونا في محاربة المرض. تكمن المشكلة في أنه داخل بعض المتلقين ، يمكن للبلازما أيضًا أن تخلق بيئة تفضل نوعًا أقوى من الفيروس.

وأضاف:"لذلك هناك حالات تطورت فيها [الطفرات] المتطابقة التي تميز المتغير البريطاني أيضًا في المرضى المصابين بالفيروس بشكل مزمن ثم تم إعطاؤهم بلازما النقاهة. إنها عاصفة كاملة. قام الفيروس بتكوين تنوع جيني لدى المريض، ومن ثم تعمل بلازما النقاهة كقوة للانتقاء الطبيعي، وتختار من بين تلك المتغيرات تلك التي يمكن أن تتجنب الأجسام المضادة في تلك البلازما".

لا يقول وروبي أن هذا حدث بالتأكيد مع متغير B.1.1.7 ، فقط هذا ممكن. (يقول إن شيئًا مشابهًا يمكن أن يحدث باستخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة - الأجسام المضادة الاصطناعية المنتجة كعلاج لفيروس كوفيد -19 - على المرضى الذين يعانون من نقص المناعة).

لا يعني ذلك أنه ما كان يجب استخدام هذه العلاجات مطلقًا. في كثير من الحالات، ربما ساعدوا في إنقاذ الأرواح عندما تكون خيارات العلاج قليلة لـ Covid-19. ولكن في حالة استخدام بلازما النقاهة على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ، كما يقول ووروبي ، فقد يكون الأمر "غير مسؤول بعض الشيء".

أكد الموقع أن الفيروس سيواصل تطورهـ لذا فإنه يجب ان تتوزع اللقاحات بشكل سريع، ويجب تقليل الحالات.