كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم المملكة

اقترح الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي إزالة السيف من العلم السعودي لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواءمه مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف بحسب ما كلامه.
وعبر صفحته على "تويتر" غرّد قائلاً: "علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفاً".
وقال: "أحسنوا الظن اصدقائي .. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب.
وتابع : خمس دول غيرت أعلامها بشكل كامل خلال العشرين عاما الماضية هي: ليبيا وفنزويلا ونيوزلندا وجورجيا ومنمار وهذا غير روسيا التي تخلت عن علم الاتحاد السوفيتي (الذي يضم مطرقة ومنجل) وأكثر من عشرين دولة ضمن الكومنولث البريطاني غيرت أعلامها في أوقات مختلفة.
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