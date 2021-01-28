كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم المملكة

‏اقترح الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي إزالة السيف من العلم السعودي لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواءمه مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف بحسب ما كلامه.

وعبر صفحته على "تويتر" غرّد قائلاً: "علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفاً".

وقال: "‏أحسنوا الظن اصدقائي .. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب.

وتابع : ‏خمس دول غيرت أعلامها بشكل كامل خلال العشرين عاما الماضية هي: ليبيا وفنزويلا ونيوزلندا وجورجيا ومنمار وهذا غير روسيا التي تخلت عن علم الاتحاد السوفيتي (الذي يضم مطرقة ومنجل) وأكثر من عشرين دولة ضمن الكومنولث البريطاني غيرت أعلامها في أوقات مختلفة.