محكمة كويتية تحبس سعوديا 7 سنوات.. لهذا السبب

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم حكما يقضي بحبس سعودي 7 سنوات لانتحاله صفة مواطن كويتي بالتزوير.

وكما نص قرار المحكمة الكويتية علي تغريك المتهم أكثر من 100 ألف دينار كويتي لاستيلائه على رواتب ومزايا مالية.

وفي سياق متصل وبحسب صحيفة الراي الكويتية فقد تقدمت مواطنة فلبينية في الكويت، ببلاغ ضد زوجها، مواطن مصري، عقب الاعتداء عليها بالضرب.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، تقدمت الوافدة الفلبينية إلى الشرطة الكويتية لتقديم بلاغ ضد زوجها المصري، عقب الاعتداء عليها أثناء خروجها من مكان عملها.

واستدعت السلطات الكويتية، الوافد المصري، وتم استجوابه، ليقول إنه قام بضربها مضطرا لأسباب عائلية.

وتمت إحالة المتهم إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.