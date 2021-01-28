بيان عاجل من الإمارات عن تعليق إدارة بايدن صفقة مقاتلات إف-35

أصدرت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيانًا ردت فيه على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق مبيعات الأسلحة التي تشمل مقاتلات "إف-35" الأمريكية إلى الإمارات.

وقال السفير الإماراتي، يوسف العتيبة، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "نحن نرحب بالجهود المشتركة الرامية لخفض التوترات وتجديد الحوار الإقليمي، وستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن على نهج شامل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "وكما يحدث خلال المراحل الانتقالية الماضية، فإن دولة الإمارات توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة، وعلى وجه التحديد فإن مقاتلات إف 35 هي أكثر من بيع معدات عسكرية لشريك".

وتابع: "الولايات المتحدة تسمح للإمارات بالاحتفاظ برادع قوي ضد أي عدوان، وبالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديد، فإن ذلك سيساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين".

وأوضح العتيبة أن الصفقة العسكرية ستسمح للإمارات بأن تحمل المزيد من العبء الإقليمي الجماعي، لإعطاء الفرصة للولايات المتحدة للتعامل مع التحديات العالمية الأخرى.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن دولة الإمارات لطالما حاربت دائمًا بجانب الولايات المتحدة، خلال مئات المهمات المشتركة، وشاركت في 6 تحالفات بقيادة الولايات المتحدة.

وأردف: "ستكون القوات الأمريكية والإماراتية أكثر فعالية معًا في أي وقت وأي مكان، مع استخدام نفس المعدات والتدريب معًا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين بإدارة بايدن قولهم، إن تعليق اتفاقيات بيع الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الإدارة الجديدة أمر روتيني.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وافق على بيع مقاتلات من طراز إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد إبرام اتفاقية سلام بين أبوظبي وتل أبيب.