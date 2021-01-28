نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: تحقيق "الصحة العالمية" في الصين حول منشأ كورونا يجب أن يكون واضحا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ كوفيد-19 يجب أن يكون "واضحا ومعمقا".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن ساكي، عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة قولها إنه: "من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين".

وأكدت المتحدثة الأمريكية: أن واشنطن "تدعم التحقيق الدولي الذي يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا".

ووصل فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين منذ أيام، بعد طول انتظار للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، بعد عام من إعلان أول وفاة في البلاد جراء ما كان في ذلك الوقت فيروسا غامضا.