رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد ومعرفة سلم رواتب المعلمين

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد1442، يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتقديمها وزارة التربية والتعليم السعودية لكوادرها كافة،التي تعمل بداخل الوزارة بما في ذلك الإداريين، والمعلمين وغيرهم، وكل المتخصصين التربويين، ويحتوي نظام فارس علي كافة المحتويات التي من الممكن أن يحتاج إليها أي من العاملين في المؤسسات التعليمية، ويمكن الوصول والتسجيل في نظام فارس من خلال الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم .

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات الإلكترونية لكل العاملين في مؤسساتها التعليمية، وذلك من أجل تبسيط كل إجراءاتهم، ويمكن من خلال رابط نظام فارس أن تتم الموافقة من قبل الوزارة علي طلبات محددة وفي أسرع وقت وبدون أي تعب أو مجهود .

وتتمكن من تسجيل الدخول عن طريق رابط موقع فارس الإلكتروني

ومن الممكن أيضا الدخول إلي نظام الخدمة الذاتية عن طريق الرابط

moe.gov.sa/ar/Registration.aspx

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من الممكن لكل من يعمل داخل المؤسسات التعليمية المختلفة الدخول إلي نظام فارس الإلكتروني بكل سهولة ويسر، ويمكن أيضا الاستفادة من الخدمات الذي يقدمها، وذلك عن طريق الدخول علي الرابط السابق.

ثم قم بالضغط علي الدخول إلي الخدمة الذاتية .

ثم سوف تظهر لك صفحة لتسجيل بياناتك والرقم السري الخاص بك، قم بتسجيل البيانات صحيحة.

وبعدها قم بإدخال الرقم المرئي المعروض أمامك .

ثم اختر تسجيل دخول المستخدم .

سوف تظهر لك خدمة الموقع، استعلم عن الخدمة التي تريد.

خطوات تسجيل الدخول إلي نظام الخدمة الذاتيةمميزات نظام فارس الجديد

لقد قام العديد من المعلمين والإداريين، والعاملين في مختلف المؤسسات التعليمية باستخدام نظام فارس للخدمة الذاتية، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة، وأهم هذه المزايا :

موقع مجاني، ولا يحتاج شئ سوي توفير خدمة الإنترنت فقط .

يمكن عرض والتحقق من جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين .

يعرض نظام فارس كل ما يهم جميع التربويين في الدولة .

يمكننا نظام ارس من معرفة الراتب الشهري، والمكافأة، ومعرفة أيضا رصيد الإجازات .

يقدم لك النظام إمكانية الحصول علي موافقة للإجازة والمتطلبات الأخري، دون اللجوء للطرق التقليدية القديمة .

يتمكن النظام من عرض سجلات التوظيف للموظفين،ومن الممكن تقديم أي طلب عن طريق الدول إلي الموقع فقط .

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أهم خدمات نظام فارس الجديد 1442

تستطيع عن طريق نظام فارس الجديد التمتع بالعديد من الخدمات مثل:

طلب قطع الإجازة .

القيام بالاستعلام عن الراتب .

تقديم طلب للحصول علي أجازة .

تستطيع من خلاله معرفة العلاوة السنوية.

تقديم طلب للرغبة في النقل .

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر نظام فارس الجديد

تستطيع من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية الاستعلام عن الراتب وذلك عن كريق الدخول إلي الرابط التابع لنظام فارس، وبعدها الضغط علي تعريف الراتب، ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالراتب الخاص بك .

يُتيح نظام فارس معرفة الراتب الخاص بهم للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن طريق الخطوات التالية:

أولا يقوم بالدخول على منصة فارس من خلال رابط نظام فارس .

هناك العديد من الاختيارات التي سيتم تقديمها عبر المنصة، عليك اختيار الراتب والبدلات.

ثم ينبغي الضغط على اختيار معرفة الراتب وإدخال البيانات الخاصة بالمعلم.

ثم بعدها يتم الضغط على اختيار تحميل التعريف لتستطيع الاستعلام عن الراتب.

وبعدها سوف يتم التحميل للصفحة التي قمت باختيارها

ثم بعد ذلك سوف يظهر القائمة الخاصة بالراتب الخاص بالمعلم

ويستطيع أيضا معرفة عن طريق الربط أيضا العلاوات السنوية بعد الزيادات تبعا للائحة الموضوعة الجديدة.

وتتراوح هذه الزيادة بين ٣٠٠ إلي ٦٤٠ ريال سعودي.

وتختلف زيادة كل معلم على حسب سلم الرواتب والدرجات التعليمية.

معرفة سلم رواتب المعلمين عبر نظام فارس