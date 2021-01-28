الاستعلام عن إعانات الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 بعد إيداعها

مؤسسة تكافل الخيرية عن إيداع المبالغ الخاصة بإعانات الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من إعانات الطلاب نحو 272 ألف طالب وطالبه موزعين في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، وتتجاوز قيمة المبالغ المودعة من قبل مؤسسة تكافل الخيرية لحساب إعانات الطلاب نحو 136 مليون ريال سعودي، وتمثل تلك المبالغ المودعة من تكافل للطلاب في الفصل الدراسي الثاني الدفعة الثانية في العام الدراسي الجاري 1442، ويمكن للطلاب الاستعلام عن تلك الإعانات من خلال تكافل.

تكافل الاستعلام عن إعانات الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 بعد الإعلان عن إيداعها:-

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن إيداعها لمبالغ الإعانة المستحقة للطلبة والطالبات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442، والذين يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية ويبلغ عدد الطلاب المستحقين لصرف إعانات الطلاب نحو 272 ألف طالب وطالبه.

وسوف يحصل الطلاب على تلك الإعانات من خلال المدرسة التي يدرس فيها الطالب ويمكن الاستعلام عن تلك الإعانة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة تكافل الخيرية، ثم القيام بالتسجيل لدي مؤسسة تكافل الخيرية.

من جهة أخري فقد وجهت مؤسسة تكافل الخيرية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز على دعمهما المستمر لمؤسسة تكافل في تقديم أوجه الدعم لكل الطلاب المحتاجين في المملكة من أجل مساعدتهم على مواصلة تعليمهم واستمرارهم في نجاح تحصيلهم الدراسي.

وتقدم مؤسسة تكافل العديد من برامج الدعم الأخرى للطلبة والطالبات في كافة مناطق المملكة منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي وتعليمي، لمساندة الطلاب على الاستمرار في الدراسة وتحسين مستواهم الوظيفي والعملي، كما قدمت مؤسسة تكافل للطلبة والطالبات مبادرة التمكين الرقمي والتي من خلالها قامت مؤسسة تكافل بتوزيع أكثر من 150 ألف جهاز لوحي من أجل مساعدة الطلاب على الاستمرار في الدراسة بنظام التعليم عن بعد والذي اتبعته وزرة التعليم في المملكة في العام الدراسي الجاري سواء في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني حتى الأسبوع العاشر منه.

كذلك تقدم تكافل العديد من البرامج الأخري مثل تشجيع المتفوقين على التفوق وأيضاً برامج دعم عيني من خلال كسوتي، وبرامج دعم تعليمي من خلال دروس تقوية إلكترونية.