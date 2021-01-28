نظام فارس سلم رواتب المعلمين وكيفية معرفته من النظام لعام 1443

نظام فارس ومن خلاله يمكنك أن تعرف الآن ما يخص الرواتب الخاصة بالمعلمين وذلك من خلال المنصة الخاصة بالنظام من داخل المملكة العربية السعودية وتم التصريح عن سلم رواتب المعلمين من وزارة التربية والتعليم من داخل السعودية والمتحدث باسم الوزارة كما تم التوضيح عن ما يخص جدول رواتب الموظفين فيما يخص كافة الرواتب وما يتعلق أيضاً بقيمة التقاعد والمبلغ الإجمالي المتعلق بها و سلم رواتب المعلمين الجديد تم تحديد أيضاً ما يتعلق قيمة المبلغ المتعلق ببدل النقل والمبلغ الإجمالي الخاص بقيمة الصافي للراتب وسوف يتم شرح طريقة التسجيل في نظام فارس حتي يتمكن كافة الغير مسجلين علي النظام بأن يتعرفوا علي كافة المعلومات المتعلقة بأمر العلاوة السنوية للمعلمين وما يخص سلم رواتب المعلمين لهذا العام .

نظام فارس وما هي الخطوات الواجب إتباعها لمعرفة سلم رواتب المعلمين لهذا العام :-

هناك التنوع الكبير فيما يخص الخدمات التي تقدم عبر المنصات الإلكترونية من داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها نظام فارس الذي يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة سلم رواتب المعلمين الجديد والقدامي أيضاً ولكيفية المعرفة الخاصة فيما يتعلق سلم رواتب المعلمين يجب الدخول علي النظام من المنصة الرسمية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة به .

نظام فارس يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالمنصة أولاً في حالة ما إذا كان المعلم مسجل وإذا لم يكن يتم التسجيل . يتم التسجيل لأي معلم جديد عبر البيانات التي يتم طلبها من المنصة كالبيانات الخاصة برقم الهوية وغيرها . يتم كتابة الرمز الخاص برمز التحقق بشكل صحيح كما هو مطلوب من المنصة . يتم بعد ذلك الضغط علي كلمة المتابعة حتي يتم تكملة كافة البيانات . يتم بعد هذه الخطوات إرسال كود خاص بالمعلم الذي قام بالتسجيل علي الهاتف الخاص به . من بعدها يتم أدخال هذا الرمز ليتم التأكد من الشخص الذي قام بالتسجيل وبعدها أنشاء كلمة مرور خاصة به .

يتم الدخول علي فارس نظام بالحساب الخاص بالمعلم وبياناته لمعرفة أخر ما تم من مستجدات خاصة بالعلاوة والموقع الذي يخضع إلي وزارة التربية والتعليم .

نظام فارس يتم من بعد ذلك الدخول علي القائمة الخاصة بالخدمة الذاتية ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعلم .

من بعد ذلك يتم اختيار القائمة الخاصة بقيمة المرتبات وقيمة البدلات التي تم وضعها من قبل الوزارة .

يتم من بعدها الضغط علي القائمة الخاصة بتعريف القيمة الفعلية للرواتب الخاصة بالمعلم .

يتم بعد ذلك الضغط علي القائمة الخاصة بكلمة الكشف عن العلاوة السنوية التي تم وضعها من وزارة التربية والتعليم السعودية فيما يتعلق بعلاوة هذا العام .

نظام فارس بعد كافة هذه الخطوات يتم استخراج القيمة الفعلية المتعلقة بالعلاوة السنوية لهذا العام .

الدخول أولاً علي الرابط الرسمي الخاص بمنصة نظام فارس ببيانات المستخدم الخاصة به . في الخطوة التالية والتي تخص المعلمين يتم أختيار القائمة الخاصة بالرواتب والبدلات . الخطوة الثالثة يتم أختيار القائمة الخاصة بالراتب وتحميله لمعرفة التفاصيل المتعلقة به . بعد هذا الاختيار تفتح صفحة جديدة محملة بالبيانات الخاصة براتب المعلم .

الخاص بالمعلم المساعد وقيمة الراتب الخاص به هو خمسة الآف ومائتان ويصل إلي ستة الآف وسبعمائة ريال سعودي وهذا التفاصيل أيضاً للمعلم .

قيمة المبلغ لراتب المعلم الممارس تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم يبدأ من خمسة الآف خمسمائة وسبعون حتي عشرة الآف وسبعون ريال سعودي .

نظام فارس القيمة التي تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق براتب المعلم المتقدم يبدأ من تسعة الآف وتسعمائة وخمسون حتي اثنا عشر ألف ستمائة وخمسون ريال سعودي .

تم تحديد قيمة الراتب الخاص بالمعلم الخبير بمبلغ اثنا عشر ألف ستمائة وخمسون حتي خمسة عشر ألق ستمائة وخمسون ريال سعودي .

نظام فارس الخاص سلم رواتب المعلمين تم تحديد الراتب لمساعد المعلم والمعلم أيضاً بقيمة سبعة الآف ريال سعودي حتي ثمانية الآف وستمائة ريال سعودي .

تم تحديد راتب المعلم الممارس من وزارة التربية والتعليم بقيمة عشرة الآف وخمسمائة وسبعون حتي ثلاثة عشر ألف مائة وسبعون ريال سعودي .

قيمة الراتب الذي تم تحديده للمعلم المتقدم يبدأ من ثلاثة عشر ألف مائة وتسعون حتي خمسة عشر ألف تسعمائة وتسعون ريال سعودي .

نظام فارس قيمة الراتب الذي تم تحديده من وزارة التربية والتعليم للمعلم الخبير بدايته من ستة عشر ألف مائتان وخمسون حتي تسعة عشر ألف ثلاثمائة وخمسون ريال سعودي .

نظام فارس قيمة الراتب الذي تم تحديده من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمعلم المساعد والمعلم قيمته تبدأ من ثمانية الآف تسعمائة وعشرون حتي مبلغ عشرة الآف ستمائة وعشرون ريال سعودي . القيمة المحددة للمعلم الممارس قيمتها تبدأ من ثلاثة عشر ألف ستمائة وتسعون حتي مبلغ ستة عشر ألف ستمائة وتسعون ريال سعودي . قيمة المبلغ الذي تم تحديده من وزارة التربية والتعليم للمعلم المتقدم قيمته ستة عشر ألف خمسمائة وخمسون حتي مبلغ تسعة عشر ألف أربعمائة وخمسون ريال سعودي . تم تحديد القيمة الإجمالية لراتب المعلم الخبير بقيمة تسعة عشر ألف سبعمائة وخمسون حتي مبلغ ثلاثة وعشرون ألف مائة وسبعون ريال سعودي . نظام فارس باقي سلم رواتب المعلمين موضح بالجدول أدناه من المستوي الأول حتي المستوي السادس .

العلاوة السنوية للمعلمين التي تخص المعلمين المساعدين وتخص أيضاً والمعلمين ثلاثمائة ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين المحددة للمعلم الممارس خمسمائة ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين للمعلم المتقدم قيمتها خمسمائة وأربعون ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم الخبير قيمتها ستمائة ريال سعودي .

نظام فارس و العلاوة السنوية للمعلمين للمعلم والمعلم المساعد علي حد سواء ثلاثمائة وعشرون ريال سعودي . العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم الممارس قيمتها خمسمائة وعشرون ريال سعودي . العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم المتقدم قيمتها خمسمائة وستون ريال سعودي . العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم الخبير ستمائة وعشرون ريال سعودي .

نظام فارس والعلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم والمعلم المساعد قيمتها ثلاثمائة وأربعون ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم الممارس قيمتها خمسمائة وأربعون ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم المتقدم قيمتها خمسمائة وثمانون ريال سعودي .

العلاوة السنوية للمعلمين الخاصة بالمعلم الخبير قيمتها ستمائة وأربعون ريال سعودي لا غير .

نظام فارس طريقة التسجيل فيه حتي يتمكن كافة المعلمين من معرفة كافة التفاصيل :-نظام فارس كيفية الاستعلام عن عن العلاوة السنوية الخاصة بالمعلمين وأيضاً سلم رواتب المعلمين الجديد :-نظام فارس وما هي الخطوات التي من خلالها يمكن لأي مستعلم عن الرواتب أن يعرف القيمة الفعلية لها :-المستويات المتعلقة فيما يخص سلم رواتب المعلمين وهي ثلاثة مستويات تم تحديدها لهذا العام :- المستوي الأول تم تحديده علي النحو التالي وفقاً للدرجة الوظيفية للمعلم :-المستوي الثاني تم تحديده علي النحو التالي بالترتيب التصاعدي لدرجة المعلم :-المستوي الثالث تم تحديده علي النحو التالي بالترتيب التصاعدي لدرجة المعلم :-العلاوة السنوية الخاصة بالمعلمين لهذا العام التي تم وضعها من وزارة التربية والتعليم :- العلاوة التي تم تحديدها والخاصة بالمستوي الأول للعلاوة :-العلاوة التي تم تحديدها والخاصة بالمستوي الثاني للعلاوة :-العلاوة التي تم تحديدها والخاصة بالمستوي الثالث للعلاوة :-

نظام فارس وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم تحديد كافة البيانات المتعلقة بأمر سلم رواتب المعلمين وكافة الدرجات الوظيفية التي تم نشرها علي المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومن يرغب في التعرف علي كافة البيانات المتعلقة بالبدلات والرواتب الموضوعة لهذا العام يمكنه معرفة ذلك عبر المواقع الرسمية .