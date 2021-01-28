لبنان.. إصابة 9 عناصر إثر هجوم بقنابل حربية ومولوتوف على سرايا طرابلس

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى، لقوى الأمن، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد تمادى المتظاهرين بأعمال الشغب و خرق الباب الرئيسى للسراى فى طرابلس، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمى المولوتوف على العناصر و حرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراى حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

وتابع الحساب : "هناك إصرار لإقتحام السراى وقد جرى رمى قنابل على العناصر ما أدى إلى جرح عدد منهم، نحذر إننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شِدّة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقاً للقانون".



وأضحت قوى الأمن، أن القنابل التى أُطلقت على العناصر هى قنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف مما أدى إلى إصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة.