البرازيل تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 63520 إصابة و1283 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.

وقالت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 63520، ليصل العدد الإجمالي إلى 8996876 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 23 يناير 62334 حالة، وفي 24 يناير 28323، وفي 25 يناير 26816، وفي 26 يناير 61963.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1283 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 220161 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 23 يناير 1202 حالتين، وفي 24 يناير 592، وفي 25 يناير 627، وفي 26 يناير 1214.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.