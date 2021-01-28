الأمن العراقي يقبض على متورطين بتفجيري بغداد الأخيرين

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، القبض على بعض "المتورطين" في تفجيري بغداد الأخيرين الأسبوع الماضي.
وقال في تصريح نقلته قناة "العراقية" إن "خط وصول الانتحاريين في عملية ساحة الطيران كان مرصودا بشكل دقيق، وأحدهما أجنبيا".
وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية أفشلت أكثر من 600 عملية إرهابية، وجميع الخلايا النائمة متابعة من قبل الاستخبارات العراقية".
ويوم الخميس الماضي فجر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، وسقط على إثر ذلك 28 قتيلا و73 جريحا.
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