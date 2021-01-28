آلية الدخول على منصة مدرستي الالكترونية madrasati.sa ورابط المنصة

تعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة في الفترة الأخيرة، لتنظيم سير عملية التعليم عن بعد بشكل مثالي، وذلك بعد أن قررت الحكومة السعودية تعليق الدراسة في المدارس إلى أجل غير مسمى، لحين الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم أجمع منذ ما يقرب من عام، حتى أنه تم التأكيد على أن الاختبارات النهائية سوف تتم كذلك من خلال المنصة، بحيث تضمن الحكومة أنه لا يكون هناك أي تواصل بين الأفراد فيما بينهم، والحد من التجمعات قدر الإمكان.

آلية الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية

هناك عدد كبير من الطرق التي تتيح للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الدخول على المنصة التعليمية، وذلك من خلال تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي الخاص بكم، والدخول على المنصة من خلاله، أو عن طريق الدخول على الرابط المباشر للمنصة، كما أنه من الممكن الدخول من خلال موقع مايكروسوفت تيمز، الذي عملت المملكة على تطويره ليتناسب مع الغرض الذي ترغب فيه.

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رابط منصه مدرستي للتعليم عن بعد 1442

صممت الحكومة السعودية عدد كبير من طرق الدخول على رابط منصة مدرستي حتى يكون هناك دائماً البديل في حالة عدم تمكن الطالب من الدخول على المنصة، أو إصابتها بأحد الأعطال الطارئة التي حدثت من قبل مما حفز الوزارة على توفير طرق بديلة، وقدمنا لكم من موقعنا ثقفني أسهل الطرق أعلاه عن طريق موقعنا ثقفني.

ومن الجدير ذكره أن منصتى مدرستي أكد معلميها على ضرورة متابعة شرح الدروس من خلال المنصة، وقد قاموا بالتأكيد أيضاً على ضرورة حل الواجبات المدرسية على منصه مدرستي كما أنه على أولياء الأمور متابعة أبنائهم في هذه الأمور، حتى لا يتأثر مستواهم الدراسي.