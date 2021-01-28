تم الإعلان من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر على مجموعة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يتم الإعلان رسمياََ من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، ولذلك الإعلان على أهم الخدمات عبر موقع الإنترنت لمعرفة تفاصيل الرقم التأميني للعاملين في الدولة في القطاع الخاص أو الحكومي، وهذا عبر إدخال الرقم القومي الخاص المستفيد، بالإضافة إلى ذلك أن الهيئة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المؤسسة القومية لكي يتم تنمية الأسرة والمجتمع، حيث أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي للمستفيدين، والمجلس القومي لكي يتم مكافحة وعلاج الإدمان، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بعرض البحث عن كيفية معرفة التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي، ولذلك سوف تقوم بإيضاح خطوات الاستعلام على الرقم التأميني.

ومن الجدير بالذكر أن تقوم الوزارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، المؤسسة القومية لكي يتم تسهيل وتيسير الحج والعمرة بعد زوال فيروس كورونا المستجد، بنك ناصر الاجتماعي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمركز القومي للرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، المجلس القومي لشئون الإعاقة، ويوجد غيرها من الهيئات والمؤسسات.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ثم بعد ذلك يجب على المستفيد الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به، وفي هذه الحالة يجب على المواطن المستفيد إدخال الاسم الأول للأم، وإدخال الرقم القومي.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ثم يجب النقر على “طلب الاستعلام عن رقم التأمين”. ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي الخاص المستفيد، و إدخال الاسم الأول للأم. يجب على المستفيد الضغط على علامة صح، و الضغط على أيقونة ” إرسال الطلب”.

كيفية معرفة التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي :خطوات الاستعلام على الرقم التأميني :

ومن المنتظر بعد إتباع خطوات الاستعلام على الرقم التأميني سوف يتم على الفور كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة المتعلقة بالمستفيد، حيث أن يتم إظهار، الاسم الكامل للمواطن المستفيد، والرقم القومي الخاص به، وكذلك إظهار الرقم التأميني الخاص بالمستفيد مباشرةً، حيث أن في حالة أن يريد المستفيد الحصول على الكثير من المعلومات في هذه الحالة يجب الاتصال على الخط الساخن مباشرةً (16217).