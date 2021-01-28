القبض على اثنين من المتورطين فى تفجيرى بغداد الأخيرين

جدة - نرمين السيد - أعلن بدر الزيادى، عضو لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب العراقى، مساء أمس الأربعاء، القبض على اثنين من العناصر المتورطة فى تنفيذ التفجيرين الذين وقعا بالعاصمة بغداد الأسبوع الماضى.





وقال فى تصريحات صحفية نقلها موقع "روسيا اليوم"، إن قوات الأمن رصدت خط سير الإرهابيين فى عملية ساحة الطيران بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن أحدهما أجنبى. وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من 600 عملية إرهابية، وأن الاستخبارات العراقية تتابع جميع الخلايا النائمة. وكانت العاصة بغداد شهدت يوم الخميس الماضى هجومًا نفذه إرهابيان فجَّرا نفسيهما فى ساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة 73 شخصًا ومقتل 28 آخرين.

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