بايدن: لا يمكننا الانتظار أكثر لمواجهة الأزمة المناخية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ.
يأتي ذلك قبيل توقيعه قرارات تنفيذية ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري، من خلال خفض انبعاثات النفط والغاز والفحم، ومضاعفة إنتاج الطاقة من توربينات الرياح البحرية.
وأضاف بايدن في كلمة من البيت الأبيض، "مثلما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد بشأن أزمة المناخ، لأن هناك أزمة مناخ بالفعل".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستثمر "90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة وبرامجنا ليست أحلاما، بل تحركات ملموسة".
وقال بايدن: "لقد انتظرنا طويلا لمواجهة أزمة المناخ، ولا يمكن أن ننتظر أكثر، هذه الأزمة رأيناها بأم العين وشعرنا بها، وقد حان الوقت للتحرك".
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