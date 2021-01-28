ألمانيا تعتزم وقف الرحلات الجوية مع 4 دول

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن الحكومة الألمانية تقترب من فرض قيود على الحركة الجوية مع البلدان ذات الوضع الوبائى الأشد خطورة.

وأضافت أن مجلس الوزراء، كلف وزير الداخلية هورست زيهوفر، بإعداد أمر بوقف السفر من وإلى مع البلدان التى تشهد طفرات فيروسية".

ومن المفترض أن تبدأ ألمانيا فى تنفيذ تلك الإجراءات حال وافقت عليه الوزارات الأخرى فى البلاد بعد إرساله إليهم من قبل وزارة الداخلية.

ووفقا لـ "بيلد"، ينص القرار على تقييد الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل والبرتغال، وسينضم إليها لاحقًا هولندا والدنمارك.