كورونا يواصل غزو البرازيل.. الإصابات تقترب من الـ 9 ملايين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع مؤشرى الإصابات والوفيات فى البلاد بسبب وباء "كوفيد 19"، مقارنة بالحصيلة السابقة.
وكانت البرازيل قد سجلت يوم 26 يناير 61 ألفًا و963 إصابة، فيما أودى كورونا بحياة ألف و214 شخصًا.
ويشار إلى أن حصيلة الإصابات فى البلاد وصلت إلى ثمانية ملايين و996 ألفًا و876، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 22 ألفًا و161.
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