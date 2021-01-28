وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من احتمال وقوع أعمال عنف

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان من احتمال وقوع أعمال عنف من قبل المعارضين للانتقال الرئاسي أو من قبل من لديهم آراء معادية للحكومة أو دوافع مبنية على روايات كاذبة.
وأصدر وزير الأمن الوطني بالإنابة ديفيد بيكوسكي، نشرة النظام القومي للاستشارات حول الإرهاب يحذر فيها من وجود "بيئة تهديد" في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد تستمر في الأسابيع التالية، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وجاء في النشرة أن "المعلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية الذين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، بالإضافة إلى المظالم الأخرى المتصورة التي تغذيها روايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا التعبئة للتحريض على العنف أو ارتكابه".
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