ليبيا.. اشتباكات بين قوات السراج وباشاغا في طرابلس‎

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، بين جهازين أمنين تابعين لحكومة الوفاق.
وقالت وسائل إعلام ليبية محلية إن أصوات إطلاق الرصاص جراء الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين، بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي "مليشيا قوة الردع الخاصة سابقا" وقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، كانت تسمع بوضوح في محيط قاعة الشعب وجزيرة سوق الثلاثاء".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر مصدران ليبيان لشبكة "إرم نيوز" من أن السراج بقراريه إنشاء جهاز أمني جديد بقيادة المليشياوي عبدالغني الككلي الشهير بـ"غنيوة"، وإلحاق ميليشيا قوة الردع الخاصة بالمجلس الرئاسي تحت مسمى ”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“، ينذران بتورط العاصمة طرابلس في حرب جديدة.
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