أحصل على خط “WE” مجاناً من الشركة المصرية للإتصالات

أحجز وأحصل على خط “WE” مجاناً من الشركة المصرية للإتصالات، فقد وقعت وزارة التضامن الإجتماعى إتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات لفتح باب الحجز الإلكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى برامج الدعم النقدي وذلك عبر موقع الشركة المصرية على شبكة الإنترنت.

حيث أبرمت وزارة التضامن الإجتماعي هذه الإتفاقية لتقديم خدمة خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الحماية من الأسر والأفراد الأشد إحتياجاً، وذلك لتعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة المصرية والمواطن من خلال تلقى الرد المباشر على كل ما يرسل إليها من إستفسارات والعمل على حلها فوراً، لكل شكاوى وتظلمات المواطنين، وأيضاً لسهولة عملية تنسيق إجراءات التتبع أو غيرها من العمليات البحثية ليعود ذلك بالنفع علي المواطنين.

تفاصيل الحصول على خط “WE” مجاناً من المصرية للإتصالات

يمكن للمواطنين من الفئات التى تتلقى دعم مادى أن يقومون بحجز الخطوط عبر طريقتين هما:

الطريقة الأولى

يمكنك الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات عبر الرابط حجز خط WE “وى” مجاناً من الشركة المصرية للإتصالات لجميع مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقدم للحجز وتحديد موعد إستلام الخطوط المجانية المخصصة لهم من خلال أقرب فرع WE.

الطريقة الثانية

أو يمكنك إرسال رسالة نصية بها كلمة “خط” إلى رقم 1442 لتوصيله إليك وإستلامة بالمنزل بمقابل رسوم قدرها 15 جنيها قيمة رسوم التوصيل، وبعد إرسال الرساله سيتم الرد الآلى عليك برسالة أخرى برسالة محتواها هو “برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في المنزل مقابل رسوم 15 جنيهًا مصاريف توصيل مباشرةً بعد إرسال الرسالة التى تحتوى على كلمة “خط” “، وتقوم بعد ذلك التأكيد عن طريق إرسال رقم “1” للتأكيد أو الرد بالرقم “2” لإعادة إدخال الرقم القومي، بعد ذلك يتم إرسال تأكيد إستلام طلب حجز الخط “تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة”.

وأكدت وزارة الإتصالات أن هذه الخطوط مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة أو أي رسوم إدارية وخالصة الضريبة، وحتى فى حالة إستخراج بدل تالف تكون محاناً دون أى أعباء مالية مدى الحياة.

مميزات خط “WE” المجانى من الشركة المصرية للإتصالات

جميع الخطوط تحتوى على باقة شهرية للمكالمات والإنترنت مجاناً مدى الحياة

25 دقيقة إلي تكلم بيها أى رقم محمول تابع للمصرية للإتصالات مجاناً شهرياً مدى الحياة.

15 رسالة قصيرة نصية إلى أى رقم تابع للشركة المصرية للإتصالات مجاناً شهرياً مدى الحياة.

100 ميجا إنترنت مجاناً شهرياً مدى الحياة.

وبعد إنتهاء الباقة المجانية الشهرية يتم محاسبتك على أساس التسعيرة التالية من خلال الشحن بالكروت المدفوعة مقدماً لتحصل على رصيد عن طريق شراء الكروت من أي فرع للمصرية للإتصالات أو من أى موزع معتمد.

الدقيقة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بسعر 2 قرش، والدقيقة لأى شبكة أخرى داخل مصر بسعر 11 قرش.

سعر الرسالة النصية القصيرة الى شبكة المصرية للاتصالات بسعر 2.5 قرشا، وسعر الرسالة إلى أى شبكة أخرى داخل مصر 10 قروش.

الميجا بايت للإنترنت بسعر 1.5 قرشا.

سعر دقيقة مكالمة الفيديو إلي شبكة المصرية للإتصالات بـ 50 قرش وسعر دقيقة الفيديو لأى شبكة أخرى داخل مصر بسعر 50 قرش أيضاً.

وأكدت وزارة التضامن بأنه لا يحق للمستفيدين من الخطوط التنازل عنها لأى شخص أخر كما انه لا يحق بيع تلك الخطوط للغير، وفى حالة الإخلال بذلك وأستفاد شخص أخر غير المالك الأصلى يكون المسئول عن هذه المخالفة قانوناً عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها حائز الخط هو المالك الأصلى، وإن تم فقدان الشريحة أو سرقتها أو تلفها، يقوم المالك الأصلة المدون إسمه بالعقد بإبلاغ الشركة المصرية للإتصالات فوراً عن الفقدان أو السرقة، والتوجه لأحد فروع الشركة المصرية للإتصالات وتقديم إثبات هويته وطلب إعادة إصدار للشريحة وسيتم إستلام شريحة جديدة وتفعيلها مجاناً بالكامل دون أى رسوم أو دفع أى مستحقات.

علماً أن الشركة خصصت خط الساخن وهو 19457 للإجابة عن أى إستفسارات أو إستقبال الطلبات والشكاوى من المستفيدين فقط وذلك بعد إستلامهم للخطوط بالفعل وليس قبل الإستلام، حيث أن الموظفين القائمين بالعمل على الخط الساخن، لم يظهر لهم أى بيان أو معلومات عن المستفيدين من الخطوط المجانية سوى الذين تم إستلامهم لتلك الخطوط.