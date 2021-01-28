الليلة .. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه فى طور البدر، وهو التعامد الأول من القمر على الكعبة الشريفة لهذا العام 2021.





وقالت المراكز الفلكية السعودية، إن القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالى الشمال الشرقى، ويغرب فى الأفق الشمالى الشمال الغربى ما يعنى بأنه سيحاكى المسار العالى لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل. وأشارت إلى أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 07:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر . وعقب ذلك، من المنتظر وصول القمر إلى لحظة التعامد على الكعبة المشرفة عند الساعة 09:43:34 مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على ارتفاع 89.57.46 درجة، وقرصه مضاء بالكامل بنسبة 99.9% وعلى مسافة 381.125 كيلومتر من الأرض.

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