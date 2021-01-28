السعودية.. تحويلات مجهولة بـ 3 مليارات دولار تسفر عن ضبط رجال أعمال وموظفي بنوك

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، إن تحرياتها الميدانية كشفت تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي لإجراء تحويلات مالية خارج المملكة تزيد قيمتها عن 11.5 مليار ريال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضاف المصدر للوكالة أنه "بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارًا و590 مليونًا و209 آلاف و169 ريالًا حُولت إلى خارج المملكة.
وأكد المصدر القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 9.784.268) 9 ملايين و784 ألفًا و268 ريالًا نقدًا كان بحوزتهم.
كما أُلقي القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
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