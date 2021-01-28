تسجيل 1.661 إصابة جديدة بـ كورونا فى تونس .. و76 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الصحة التونسية، فى تقريرها، أن حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 202 ألف و323 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6 آلاف و446 حالة وفاة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت فى 23 يناير الجارى، عن استمرار حظر التجوال لمدة 3 أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، لخطورة الوضع الوبائى فى البلاد.
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