فرنسا: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية أن حظر التجول الحالي المفروض غير كاف لكبح جماح كورونا، مشيرة إلى أنها قد تتوجه إلى إجراءات "أكثر صرامة".
وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، إن حظر التجول المفروض منذ 12 يوما لا يكفي لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه يجري النظر في سيناريوهات مختلفة، قد تؤدي إلى إعادة فرض إغلاق صارم إلى جانب حظر التجول الحالي.
وأعلنت فرنسا عن تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات بالفيروس منذ 18 نوفمبر الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 350 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 74456، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3106859.
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