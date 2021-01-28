شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء على ضرورة مواصلة مكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأشار لودريان إلى "أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب" في الشرق الأوسط وكذلك في منطقة الساحل.
من ناحيته، أبرز بلينكن رغبة بلاده في "مواصلة التعاون الوثيق" مع فرنسا في مكافحة الإرهابيين بمنطقة الساحل، من دون توضيحات أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قد خفض الحضور العسكري الأمريكي في العراق إلى 2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو بايدن.
وتخشى فرنسا من تعزّز قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا الذي تشارك في مكافحته ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لودريان يدعو بلينكن لمواصلة مكافحة تنظيم داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.