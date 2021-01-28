المربع الالكتروني للنتائج|| app.moe.edu.kw رابط نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني

المربع الالكتروني للنتائج التي يتابع الدخول عليها طلاب الصف الثاني عشر بالكويت لاستخراج نتائج الفصل الدراسي الأول بالرقم المدني للطالب، وأيضا نتائج جميع المراحل التعليمية التي يتم استخراجها إلكترونيا وهذا بعد أن أشار مؤشر البحث في جوجل عن ارتفاع أعمال البحث عن نتائج الكويت، في الصف الثاني عشر وجميع المراحل عبر رابط نتائج الطلاب والمسمى بالمربع الإلكتروني.

موقع وزارة التعليم الكويتيالمربع الالكتروني للنتائج

هو الرابط الرسمي والمباشر الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة إظهار نتائج الطلاب عليه فقط بعد الانتهاء من تصحيح النتائج، حيث انهى طلاب الصف الثاني عشر وجميع المراحل التعليمية الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 2020-2021 إلكترونيا عبر منصة الامتحانات التي قامت الوزارة بإنشائها للتعليم الإلكتروني عن بعد والمكتبة الإلكترونية والفصل الافتراضي وأيضا الاختبارات الفصلية والنهائية، وكان الامتحان بالاختيار من متعدد لتيسير أعمال التصحيح الإلكتروني لضمان دقة وسرعة أعمال التصحيح وسرعة إظهار النتائج فيما بعد، ويقوم المربع الإلكتروني للنتائج بإعلان نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة ابتداء من التعليم الابتدائي ثم المتوسط وحتى التعليم الثانوي.

يبدا استخراج نتائج الطالب بمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم عبر تويتر لمعرفة الانتهاء من التصحيح ونسب النجاح وموعد إعلان أرقام الطلاب. ثم يقوم الطالب بالدخول المباشر على رابط المربع الإلكتروني لاستخراج النتائج. يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني الخاص به والذي قام بدخول الامتحان به مسبقا. تبدأ نتائج الطلاب في الظهور عن اختيار ابقونة “بحث”. توزيع درجات الطلاب يكون درجة الطالب النهائية يتم تقديرها ن 100 درجة.

يتم اختيار 60 نقطة لتقييم الإنجاز.

يكون تقييم درجات الطالب الامتحانية من 40 درجة. توزيع درجات الطلاب ويقوم الطالب بمتابعة الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لاستخراج النتائج، حيث لا يعمل الرابط في الوقت الحالي بشكل صحيح لكثرة دخول الطلاب للاستعلام عن النتائج عليه، ويقوم الطالب باتباع الإجراءات المطلوبة لاستخراج النتيجة، كما تقوم وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني باستقبال تظلمات الطلاب على النتائج بعد الانتهاء من النتائج في فترة أربعة أيام على أن يتم البت في التظلمات في وقت قريب.

استخراج نتائج الصف الثاني عشر