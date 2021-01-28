نتائج الثاني عشر 2021 || رابط المربع الإلكتروني للنتائج لاستخراج نتيجة جميع المراحل والثانوية

نتائج الثاني عشر لطلاب الثانوية العامة بالكويت بالرقم المدني والتي أعلن موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي بإطلاق رابط استخراج أرقام المربع الإلكتروني لاستخراج الأرقام بشكل إلكتروني لأرقام الدور الأول للفصل الدراسي الأول 2020-2021، بعد ترقب انتظار الطلاب بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية العامة) لمعرفة موعد الإعلان عن الارقام النهائية والفصلية لهم. المربع الإلكتروني الكويتي المربع الإلكتروني الكويتي نتائج الثاني عشر نتائج الثاني عشر وهي أرقام الثانوية العامة بالكويت والتي تابع الطلاب البحث عنها بشكل يومي حسب المؤشرات البحثية في جوجل نيوز حيث كانت اختباراتهم قد انتهت منذ فترة وتابع الطلاب المواعيد التي تم فيها الإعلان عن أرقام المراحل الدراسية السابقة، الابتدائية والمتوسطة، وبدأ ترقب إظهار نتائج الثانوية العامة لما لها من أهمية كبيرة في كل بيت كويتي، وقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم رسميا الإعلان عن نتائج الطلاب إلكترونيا عبر راب المربع الإلكتروني بالرقم المدني للطالب، ويتم أيضا الكشف عن توزيع درجات الطالب ليتعرف من خلالها عن تفصيل النسبة المئوية للنتيجة، ويتم الإعلان تدريجيا لنتائج الطلاب بعد أن تقوم المدارس برفع النتائج تباعا، وتقوم وزارة التربية والتعليم باستقبال تظلمات الطلاب إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني فيما بعد الإعلان عن جميع الأرقام. رابط الاستعلام عن نتائج الثاني عشر يبدأ الاستعلام عن أرقام الطالب بمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم عبر موقعها على تويتر لمعرفة الانتهاء من التصحيح ونسب النجاح وموعد إعلان أرقام الطلاب. ثم يبدا الطالب بالدخول المباشر على رابط المربع الإلكتروني لاستخراج جميع الأرقام يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني والذي قام بدخول الامتحان به مسبقا. تبدأ أرقام الطلاب في الظهور عن اختيار ابقونة “بحث”. رابط الاستعلام عن نتائج الثاني عشر ويكون تقدير درجات الطالب من 100 درجة يتم توزيعها كالتالي: 60 درجة لتقييم الإنجاز للطالب بالفصل الافتراضي طوال الفترة الماضية بينما يتم تخصيص فقط 40 درجة لدرجات الطالب بالامتحان.

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