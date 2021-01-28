"سعر خيالي" لدمية بيرني ساندرز

حققت دمية مصنوعة من النسيج "الكروشيه" للسيناتور الديمقراطي عن فيرمونت بيرني ساندرز، مستوحاة من صورته أثناء حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، مبلغا كبيرا بعد عرضها للبيع بالمزاد العلني.

وتم بيع دمية بيرني ساندرز بمبلغ يتجاوز 20 ألف دولار، على الرغم من أن السعر الزهيد الذي طرح في بداية المزاد والبالغ 99 سنتا.

وبعد أن سرقت صورة ساندرز، البالغ من العمر 79 عاما، حفل التنصيب الأضواء، وهو جالس على كرسي قابل للطي، بعيدا عن الضيوف الآخرين، وبدا محني الظهر خشية البرد، وكان يرتدي قفازات محبوكة مكتنزة، قامت توبي كينغ بحياكة دمية شبيهة به من الكروشيه.

ووفقا لكينغ، المالكة لشركة "توبي تايم كروشيه"، فقد تم بيع الدمية بمبلغ 20300 دولار، بحسب ما ذكرت على حسابها في إنستغرام.

وقالت كينغ "إنه أمر مذهل لأنني كنت أعرف أن بيرني تحول إلى واحد من الأسماء الأكثر تداولا بسبب تلك الصورة الأيقونية، وكان لدي بالفعل قطعة صوف ودمية لبيرني. لذلك، قمت بحبكها وتعديلها بسرعة فائقة".

وأوضحت أن تعديل مظهر بيرني ساندرز وتحويله إلى دمية شبيهة بالصورة أثناء حفل التنصيب استغرقت حوالي 7 ساعات من الحياكة بلا توقف.

ومن خلال الدمية الكوشيه، يبدو واضحا اهتمام كينغ بالتفاصيل، وخصوصا فيما يتعلق بالقفازات "الأيقونية" التي سرقت العرض يوم التنصيب.

وقالت كينغ: "القفازات ليست بهذه الصعوبة، إنها مجرد تغيير في اللون، وغرزة خاصة"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ونشرت كينغ، البالغة من العمر 46 عاما، في البداية صورا للدمية مقاس 9 بوصات على حسابها على إنستغرام، وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات

وبحلول يوم السبت، نشرت الدمية على موقع "إي باي" eBay، وباعتها بالمزاد العلني مقابل 20300 دولار، وقالت إنه سيتم التبرع بهذا المبلغ للمؤسسة الخيرية "وجبات على عجلات" الأميركية.

وكان ساندرز نفسه يجمع الأموال من أجل هذه المؤسسة الخيرية، وباعت حملته "بلوزات" وقلنسوات مع الصورة وتبرع بالعائدات للمؤسسة.

ويوم الأربعاء، قال السناتور الديمقراطي عن فيرمونت إنه جمع 1.8 مليون دولار للمؤسسة.

وأشارت كينغ إلى أنها عثرت على هدف وطريقة جديدة لمساعدة الناس "بطريقة لم أتمكن من القيام بها من قبل".

وقالت كينغ، التي تعيش في كوربوس كريستي بولاية تكساس، إن أكثر من 30 ألف شخص اشتروا نموذج دمية ساندرز الكروشيه من متجرها في "إيتسي"Etsy، مضيفة أنها تأمل في موافقة ساندرز على جهودها.