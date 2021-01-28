احتجاجات لبنان .. إصابة 220 شخصا بجروح بعد مواجهات مع الأمن

جدة - نرمين السيد - أصيب 220 شخصًا بجروح فى اشتباكات عنيفة دارت، مساء أمس الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالى، فى مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن، وعدد من المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية التى تمر فيها البلاد.





وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، إن المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحًا، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم. فيما أكدت وزارة الداخلية اللبنانية، فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن عددا من عناصرها تعرضوا لهجوم "بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، مما أدى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة".

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