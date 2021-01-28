قرار عاجل من النرويج لمواجهة تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة النرويجية، إغلاق حدود البلاد أمام جميع القادمين من غير المقيمين فى المملكة اعتبارا من غدٍ الجمعة، وعدم السماح بدخول البلاد، إلا فى حالات استثنائية، فى إطار مكافحة فيروس كورونا.





وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، وفقا لـ قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون فى النرويج. وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن كثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضى البلاد، وستجرى إعادة النظر فى القواعد الجديدة بعد أسبوعين. كانت النرويج قد سجلت ارتفاعا فى أعداد المصابين بـ فيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضى، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات فى 6 يناير الجارى.

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