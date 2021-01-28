أمريكا تطالب إيران بالعودة للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وفى أول تعليقاته العامة بشأن إيران بصفته وزيرا للخارجية، أكد بلينكن على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة فى أنه "إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة -الاتفاق النووى، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء".

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً منذ الانسحاب الأمريكى الأحادى الجانب العام 2018 من الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات أمريكية.