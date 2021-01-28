البرازيل: تسجيل 63520 إصابة و1283 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 63520 إصابة و1283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 63520، ليصل العدد الإجمالي إلى 8996876 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1283 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 220161 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.