النرويج تغلق حدودها أمام جميع القادمين اعتبارا من الغد لمكافحة فيروس كورونا

قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتبارا من غد الجمعة 29 يناير الجاري، وعدم السماح بدخول البلاد، إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس - "إن الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".
وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضي البلاد، وستجرى إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين.
وكانت النرويج قد سجلت ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضي، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات في 6 يناير الجاري، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 930 حالة.
وقد تم تسجيل 279 إصابة جديدة بالفيروس في النرويج أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 61594 شخصا، وحصيلة الوفيات 550 حالة.
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