رابط نتائج الثانوية العامة 2021 بالكويت || موقع استخراج أرقام الطالب من المربع الإلكتروني

رابط نتائج الثانوية العامة والمسماة بالصف الثاني عشر في عموم مدارس الكويت والتي طال ترقب الطالب لها، حيث انتهت وزارة التعليم بالدولة من إظهار أرقام طلاب المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والمتوسطة وحتى الصف الحادي عشر، وترقب طلاب الصف الثاني عشر الإخبار عن موعد إعلان أرقامهم الامتحانية للتعرف على المستوى الذي تم في الامتحان التحريري وأيضا تقييم الأداء الفصلي بالفصل الافتراضي في الفصل الدراسي الأول.

نتائج الصف الثاني عشررابط نتائج الثانوية العامة 2021

أنهى طلاب المراحل الدراسية المختلفة جميع الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول في وقت قريب وبدأت المدارس تعلن عن أرقام الطلاب تباعا وذلك لجميع المراحل حتى الصف الحادي عشر، ووسط ترقب كبير من طالب الشهادة الثانوية العامة أشارت مؤشرات البحث العالمية بجوجل ارتفاع متزايد بالبحث اليومي عن موعد ظهور ارقام السنة النهائية للتعليم الثانوي، وخاصة بعد تصريحات مصدر هام ومسؤول بوزارة التعليم الكويتية عن الانتهاء من رفع درجات الطالب بالدور الأول جميعها واعتمادها واقتراب تنزيلها عبر الموقع الإلكتروني لنتائج الطالب والذي قامت وزارة التعليم بالإعلان عنه وتفعليه ليكون صالح لاستقبال عمليات البحث اليومية على مدار الساعة.

يقوم الطلاب وذويهم بمتابعة الأخبار الرسمية التي تصدر من وزارة التعليم بالكويت، وتهيب الوزارة الاستماع للمواقع الغير رسمية لعدم دقتها. في حال تم الإعلان عن تنزيل نتائج الثاني عشر يبدأ الدخول على رابط المربع الإلكتروني للطلاب. يقوم الطالب باختيار الحقل المخصص لكتابة كل البيانات المطلوبة. يقوم بكتابة الرقم المدني وهو نفس الرقم الذي قام بكتابته في الاختبار الإلكتروني. يبدا البحث عن الأرقام.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الكويتية

يكون الموقع غير فعال للبحث في حال لم يتم رفع النتائج على الموقع كما لا يكون متاحا ايضا في حال ارتفع الدخول عليه واصبح صعب الدخول عليه، وعلى الطالب متابعة الدخول من وقت لآخر ليتمكن أخيرا من معرفة الرقم الامتحان له.

يكون درجة الطالب النهائية يتم تقديرها ن 100 درجة.

يتم اختيار 60 نقطة لتقييم الإنجاز.

يكون تقييم درجات الطالب الامتحانية من 40 درجة.

درجات طلاب الثاني عشر